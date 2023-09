Un vero bagno di folla per il primo contatto tra i tifosi biancoazzurri e la Happy Casa Brindisi 2023/24, quasi al completo con tutti i propri componenti. In attesa dell’ultimo atleta ingaggiato – Xavier Sneed – alle prese con gli impegni burocratici da risolvere prima di atterrare a Brindisi, la squadra ha avuto modo di apprezzare il grande calore ed entusiasmo del pubblico brindisino.

Nel pomeriggio di venerdì 1 settembre, i tifosi hanno assistito in gran numero all’allenamento a porte aperte diretto da coach Corbani e il suo staff, apprezzando il ritmo, intensità e unità d’intenti che il team biancoazzurro ha già ben saldato in questa prima fase di preparazione.

Al termine dell’allenamento, l’abbraccio con i tifosi al centro del campo tra cori, fumogeni e grandi sorrisi. La stampa e i giornalisti presenti hanno atteso giocatori, staff tecnico e dirigenziale nella sala stampa del PalaPentassuglia, interamente rinnovata nello stile e look all’interno grazie alle produzioni ideate e realizzate dal Gold Sponsor ‘Habitat Azzarito’.

La presentazione della squadra alla città si svolgerà giovedì 14 settembre presso la Scalinata Virgilio. Alla vigilia dell’appuntamento più atteso del precampionato: la dodicesima edizione del Memorial Pentassuglia in programma nel weekend dal 15 al 17 settembre. Biglietti in vendita al New Basket Store ad abbonamento di tre giorni (€15) e singola giornata (€10).

Ufficio Stampa Happy Casa Brindisi