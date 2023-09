È la settimana più attesa del precampionato, quella che i tifosi biancoazzurri attendono con trepidante attesa per poter finalmente abbracciare la nuova versione della Happy Casa Brindisi, giunta al dodicesimo campionato consecutivo in Lega A. Sono i giorni in cui la Happy Casa Brindisi si presenterà ufficialmente al suo pubblico in campo e fuori dal campo.

GIOVEDÌ 14 SETTEMBRE – PRESENTAZIONE SQUADRA

Giovedì 14 settembre, a partire dalle ore 20:00, la Scalinata Virgiliana tornerà ad accogliere migliaia di supporters brindisini. Nel cuore della città per ricevere il più caloroso affetto del nostro pubblico. A condurre la serata il giornalista di Brindisi Mino Taveri, direttore della redazione Sport Mediaset e storica voce della pallacanestro brindisina. Tutti invitati per tornare a vivere una serata emozionante.

DA VENERDÌ 15 A DOMENICA 7 SETTEMBRE – ‘XII MEMORIAL PENTASSUGLIA – HAPPY CASA CUP’

Da venerdì 15 a domenica 17 Brindisi ospiterà l’undicesima edizione del Memorial dedicato all’indimenticabile Elio Pentassuglia, a 35 anni dalla sua tragica scomparsa.

Questo il programma delle partite:

-venerdì 15 settembre ore 20.30: Happy Casa Brindisi vs Gevi Napoli

-sabato 16 settembre ore 18.00: Gevi Napoli vs Falco Szombathely (UNG)

-domenica 17 settembre ore 18.00: Happy Casa Brindisi vs Falco Szombathely (UNG)

I biglietti per assistere al Memorial sono in vendita al New Basket Store. Ticket, a posto unico non numerato, valido per tutti i tre giorni al costo di €15 o biglietto singolo, unica giornata, al prezzo di €10. La società si riserva la possibilità di bloccare alcune file di parterre per esigenze organizzative. Ingresso gratuito per tutti i ragazzi fino a 8 anni di età compiuti. Il botteghino del palasport aprirà il venerdì sera a partire dalle ore 19:30, sabato dalle 17:45 e domenica dalle 17:45.

Si informa che il cancello interno non sarà disponibile per lavori di manutenzione, per cui gli accessi al pubblico saranno garantiti dai cancelli n.3 e 5 del Palasport Elio Pentassuglia.

Ufficio Stampa Happy Casa Brindisi