A partire dalle ore 10:00 di giovedì 5 ottobre, sarà possibile acquistare i biglietti singoli per assistere alle prossime partite di campionato della squadra biancoazzurra in programma al PalaPentassuglia. Due partite importanti per un mese di ottobre già ricco di appuntamenti.

PARTITA IN PROGRAMMA:

• Happy Casa Brindisi vs Carpena Prosciutto Pesaro |CATEGORIA C|– sabato 14 ottobre ore 20:15

• Happy Casa Brindisi vs Estra Pistoia |CATEGORIA C|– domenica 29 ottobre ore 17:30

Si ricorda che le singole partite avranno tre tipologie di prezzo differenti (CAT A-B-C).

TICKETS IN VENDITA:

• New Basket Store, Corso Garibaldi 29 (09:30-13:00; 16:45-20:15, chiuso la domenica e il lunedì mattina)

• online sul sito www.vivaticket.it e nei punti vendita Vivaticket abilitati sul territorio (€1.50 di prevendita aggiuntiva)

Brindisi e la Serie A, i tifosi e i nostri colori: ONE LOVE!

TABELLA PREZZI VS PESARO



TABELLA PREZZI VS PISTOIA



Ufficio Stampa Happy Casa Brindisi