L’atleta americano Josh Perkins, nato a Denver il 25/08/1995, è il nuovo playmaker della Happy Casa Brindisi.

All-time assists leader di Gonzaga University: 712 assists dal 2014 al 2019, risulta tutt’oggi il migliore nella storia dei Bulldogs e il sesto di sempre della West Coast Conference.

Inserito due volte nel primo quintetto WCC-All Conference (2018,19), Josh firma nell’estate del 2019 un contratto ‘Exibith-10’ con i Charlotte Hornets per essere poi aggiunto alla franchigia affiliata dei Greensboro Swarm in G-League.

La sua carriera in Europa parte lo scorso anno dalla Polonia al GTK Gliwice, team in cui registra una media di 13.6 punti, 6,7 assist, 3.9 rimbalzi e 1.5 palle recuperate.

A gennaio 2021 arriva la chiamata dal Partizan Belgrado per disputare la seconda parte di stagione tra Eurocup e ABA Liga.

In Lega Adriatica realizza il career-high di valutazione (31) in una prestazione da 18 punti, 5 rimbalzi, 5 assist, 4 stoppate e 2 recuperi in 20 minuti di gioco.

Benvenuto a Brindisi, Josh!

Ufficio Stampa Happy Casa Brindisi