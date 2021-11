more

more

Happy Casa Brindisi è lieta di annunciare il rinnovo di partnership con WCS Srl, Waste Control Services, azienda che opera all’interno del Consorzio CO.GE.MA.IN., Consorzio per la Gestione delle Manutenzioni Industriali, per la stagione sportiva in corso.

Un importante conferma all’interno della nostra famiglia biancoazzurra, merito del titolare Emiliano Leo, storico tifoso e sostenitore della pallacanestro brindisina. WCS Srl sarà Silver Sponsor.

Waste Control Services Srl opera su tutto il territorio nazionale nel settore dei lavaggi idrodinamici ad alta ed altissima pressione fino a 2500 bar, delle pulizie industriali e dell’ecologia.

Esegue inoltre attività di autospurgo, aspirazione materiali solidi, raccolta e trasporto rifiuti.

Sempre al nostro fianco: #ForzaBrindisi

Ufficio Stampa Happy Casa Brindisi