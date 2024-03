Davide Buttiglione, atleta biancoazzurro classe 2006, è stato selezionato tra i giocatori a disposizione in Nazionale Under 18 per il prestigioso torneo internazionale “Albert Schweitzer Tournament” da disputare dal 29 marzo all’8 aprile in Germania, a Mannheim e Viernheim.

La selezione azzurra Under 18, guidata dal capo allenatore coach Marco Sodini, affronterà diverse sfide nell’arco di pochi giorni. Il programma prevede il 30 marzo il match contro la Serbia, il 31 marzo vs Cina, 1 aprile vs Germania U17, il 3 aprile vs Grecia e il 4 aprile vs Egitto. Successivamente il torneo proseguirà con le partite di spareggio e le finali per i piazzamenti dal dodicesimo al primo posto.

Una bellissima notizia per tutto il settore giovanile Happy Casa Brindisi: congratulazioni Davide, continua a lavorare duro e divertirti più di prima!

Ufficio Stampa Happy Casa Brindisi