Happy Casa Store sarà il match sponsor della gara due playoffs LBA tra la Happy Casa Brindisi e l’Allianz Trieste, in programma questa sera venerdì 14 maggio al PalaPentassuglia alle ore 20:45.

Il secondo atto della sfida valida per i quarti di finale post season sarà caratterizzato dal marchio del title sponsor Happy Casa.

Happy Casa Store, leader nazionale nel proprio settore, è alla quarta stagione sportiva in campo con la sua squadra di pallacanestro protagonista ai vertici del massimo campionato italiano.

Una sinergia tra tifosi, squadra e sponsor che ha toccato il cuore di migliaia di appassionati presenti in tutta Italia, e non solo. Il binomio Happy Casa Store & New Basket Brindisi è sempre più solido e vincente.

Gara 2 playoffs Brindisi-Trieste sarà visibile in diretta a partire dalle ore 20:45 su Eurosport Player e live in tribuna stampa su Antenna Sud 90, media partner biancoazzurro. Diretta radiofonica sulle frequenze di Ciccio Riccio.

Ufficio Stampa Happy Casa Brindisi