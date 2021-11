Fra Tuffetto, Moriglione, Avocetta e Nyroca, i vini di Tenute Lu Spada ispirati agli uccelli che abitano il Parco del Cillarese, l’house concert nel salotto dell’azienda vinicola non può che intitolarsi Ornithology, come il celebre brano di Charlie Parker, fondatore del Bebop e a sua volta soprannominato Bird.

Il trio composto da Carlo Gioia al sax contralto, Stefano Rielli al contrabbasso e Cristian Martina alla batteria prende ispirazione da quello di Sonny Rolling, del quale ripropone gli arrangiamenti e le atmosfere, per trasformare la sala degustazione di Tenute Lu Spada in un salotto di casa o, se vogliamo, in un piccolo Birdland. La formula è informale: aperta a massimo 40 persone, la serata replica il modello house concert in cantina, proprio come se fosse una casa. Jazz dal vivo, prodotti locali e i vini di Tenute Lu Spada per il primo evento della rassegna Casa Lu Spada.

Venerdì 26 novembre ore 20:00

Tenute Lu Spada, Strada Comunale 14 per Lo Spada n. 13

Prezzo a persona: 30 euro. Prenotazione obbligatoria, Green pass obbligatorio, prenotazione solo tramite Whatsapp al numero 393 826 3651 oppure tramite email a info@tenuteluspada.it

Tenute Lu spada