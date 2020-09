I due top producer Takagi & Ketra, la “penna di platino” Federica Abbate, i Boomdabash, e Danti passano in gestione Soundreef dal 2021

Ben 10 dei 15 brani più venduti e con il maggior numero di stream di questa estate sono firmati da autori ed editori che hanno scelto Soundreef per la gestione delle proprie royalty a partire dal 1 gennaio 2021. Continua l’importante crescita del catalogo musicale amministrato dalla società fondata da Davide d’Atri che si arricchisce di tanti grandi successi, scritti e prodotti da alcuni dei più importanti autori e compositori italiani in attività.

Tra i tanti nomi di spicco che hanno scelto di affidare a Soundreef il proprio repertorio ci sono Alessandro Merli e Fabio Clemente, in arte Takagi & Ketra, i due produttori e hitmaker, che hanno realizzato e pubblicato molti dei più importanti successi italiani degli ultimi anni, vendendo oltre 10 milioni di copie in soli 6 anni di attività. Hanno collaborato alla scrittura di diversi grandi successi dell’estate 2020 come “Karaoke” (per Boomdabash con Alessandra Amoroso), “A un passo dalla luna” (per Rocco Hunt con Ana Mena), “Ciclone” (con Elodie) e “Paloma” (per Fred De Palma & Anitta) che si aggiungono alle molte hit degli anni precedenti: da “Margarita” (per Marracash ed Elodie) a “Amore e Capoeira”, da “Roma-Bangkok” fino all’intero album “Comunisti col Rolex” di Fedez e J-Ax.

Sceglie Soundreef anche Federica Abbate, tra le più importanti autrici in attività oggi in Italia, definita dai media “penna di platino” per aver partecipato alla stesura molti dei grandi successi degli ultimi anni, lavorando con artisti come Fedez, Eros Ramazzotti, Fiorella Mannoia, Giusy Ferreri, Arisa e molti altri. Portano la sua firma grandi tormentoni di questa estate come “Mediterranea” (Irama), “Karaoke” (Boomdabash con Alessandra Amoroso) e “A un passo dalla luna” (Rocco Hunt con Ana Mena), che si vanno ad aggiungere a un repertorio di centinaia di grandi successi come “La Isla” (Giusy Ferreri e Elettra Lamborghini), “Non ti dico no” (Loredana Bertè e Boomdabash), “Vivere tutte le vite” (Elisa e Carl Brave), “Nessun grado di separazione” (Francesca Michielin) e molti altri.

Passa a Soundreef anche Danti (Two Fingerz), autore e produttore che ha lavorato con Fabri Fibra, Guè Pequeno, Annalisa, Gabry Ponte e che ha prodotto i primi tre singoli di Rovazzi “Andiamo a Comandare”, “Tutto Molto Interessante” e “Volare”, raggiungendo solo con questi 3 brani gli oltre 460 milioni di views su YouTube e i 60 milioni di stream su Spotify.

Scelgono inoltre di affidare il proprio repertorio in gestione Soundreef anche Angelo Cisternino e Angelo Rogoli, due delle voci dei Boomdabash, la band salentina che ha raggiunto 500 milioni di views su YouTube e più di 3 milioni di ascoltatori mensili su Spotify: oltre a “Karaoke” che ha toccato i 44 milioni di stream, la loro “Per un milione” ha superato i 77 milioni e “Mambo Salentino” i 62 milioni.

“L’ingresso in Soundreef di professionisti di questo calibro, con brani spesso in vetta alle classifiche e capaci con le loro idee di produrre grandi successi, ci rende molto soddisfatti e orgogliosi del lavoro svolto in questi in anni.” – ha dichiarato Davide d’Atri, fondatore e AD di Soundreef S.p.A. – “Questo dimostra che il nostro impegno costante nell’innovare, velocizzare e ottimizzare la gestione dei diritti per autori ed editori ha creato servizi in grado di rispondere alle esigenze dei grandi protagonisti del mercato musicale. E ne siamo felici.”

