L’Associazione Borghi più Belli d’Italia, il comune di Cisternino le delegazioni presenti all’8° Conferenza Internazionale dei Borghi del

Mediterraneo, che ha avuto luogo a Cisternino il 27 e 28 settembre 2024, ritengono importantissimo il tema dell’incontro “I Borghi come modello di sviluppo sostenibile” e confermano il loro interesse nel costruire un lavoro di rete, di sinergie e di scambio di “buone pratiche” e di esperienze, e ringraziano la Regione Puglia per il sostegno all’iniziativa.

Ma per fare tutto questo, per imporre una economia sostenibile, di cui tutto il mondo ha urgente bisogno, sono urgenti e necessarie,

innanzitutto, un Mediterraneo ed una “Regione Europea” di Pace, Convivenza e Collaborazione.

I conflitti sono entrati nella “Conferenza” perché ha visto la costretta assenza delle delegazioni di Libano e Palestina e chiedono, quindi, la cessazione immediata dei conflitti armati in atto.

Chi sogna, come i delegati dei Borghi, una economia basata sulla intelligenza sulla bellezza e la qualità della vita, fatta di cose semplici e autentiche, non accetta che ci possano essere ragioni economiche, religiose o culturali che producano la morte violenta di migliaia di cittadini inermi e bambini.

Siamo convinti che non c’è sostenibilità, non c’è buon uso delle risorse europee per la “coesione e la riduzione dei divari”, così come non c’è gioia nello scoprire analogie tra Popoli, Cibi e Paesaggi del Mediterraneo senza il bene supremo della Pace.