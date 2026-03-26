Al via i lavori del Comitato Scientifico de “I Colori dell’Energia”, l’evento di riferimento sui grandi temi della transizione energetica, della sostenibilità e dell’innovazione industriale nazionale ed europea, in preparazione della seconda edizione del prossimo ottobre.

Nel corso dell’incontro, il Professor Ugo Patroni Griffi, esperto di infrastrutture e logistica sostenibile, è stato nominato Coordinatore del Comitato Scientifico, con decisione approvata all’unanimità da tutti i componenti.

Il Comitato Scientifico, nell’occasione, è stato allargato ad altri componenti: il Presidente GSE Alfredo Maria Becchetti, il delegato all’energia per la Piccola Industria di Confindustria Cristiano Dionisi, il Direttore Politiche per l’Ambiente, l’Energia e la Mobilità di Confindustria Marco Ravazzolo che vanno ad integrare il comitato composto dalla Rettrice dell’Università del Salento Maria Antonietta Aiello, dal General Manager di CETMA Marco Alvisi, dal Rettore dell’Università degli Studi di Bari Roberto Bellotti, dalla Direttora del Dipartimento di Sviluppo Economico della Regione Puglia Gianna Elisa Berlingerio, dal Direttore Generale di Elettricità Futura Giorgio Boneschi, dal Presidente Legambiente Stefano Ciafani, dal Dirigente della Sezione Transizione Energetica Regione Puglia Francesco Corvace, dall’Amministratore Delegato di RSE Franco Cotana, dal Presidente del DITNE Arturo De Risi, dal Rettore Politecnico di Bari Umberto Fratino, dal Direttore Generale Area Science Park Giorgio Graditi, dal già Presidente AQP e Professore Emerito di Sistemi per l’Energia e l’Ambiente dell’Università del Salento Domenico Laforgia, dal Rettore dell’Università di Foggia Lorenzo Lo Muzio, dal professore e Presidente Fondazione Tecnopolo del Mediterraneo Antonio Messeni Petruzzelli, dal professore di Infrastrutture e logistica sostenibile Università degli Studi di Bari Ugo Patroni Griffi, dall’ Energy Senior Partner OPWS Ingegner Roberto Poti, dal Delegato di Confindustria per l’Energia Aurelio Regina – dal Presidente di Nomisma Energia e dal professore e ingegnere della facoltà di Ingegneria dell’ Università di Padova Giuseppe Zollino.

L’indicazione rappresenta un passaggio strategico per un ulteriore rafforzamento del profilo scientifico dell’iniziativa e per il coordinamento dei contributi che porteranno alla definizione dei contenuti dell’edizione 2026.

Durante la riunione è stata inoltre avviata la pianificazione dell’evento, con una prima analisi del documento di lavoro dedicato allo stato del settore energetico e al ruolo della filiera industriale costituita da piccole, medie e grandi imprese.

Il confronto tra i componenti del Comitato ha fatto emergere alcuni temi centrali che orienteranno il dibattito dei prossimi mesi:

la necessità di un mix energetico equilibrato, basato su valutazioni scientifiche e modelli previsionali;

il raggiungimento dell’autonomia energetica del Paese;

il ruolo delle rinnovabili, in relazione ai limiti di saturazione e ai costi delle tecnologie di accumulo;

l’importanza di integrare nel dibattito nucleare, biometano, sistemi di stoccaggio, geotermia e fonti tradizionali, in un’ottica di sicurezza energetica nazionale;

la centralità dell’integrazione tra reti energetiche (elettricità, gas, idrogeno e CO₂) per lo sviluppo di sistemi intelligenti;

la dimensione globale della questione energetica, con particolare attenzione alla riduzione della dipendenza dalle fonti fossili.

È stata inoltre ribadita la natura “laica” e aperta dell’iniziativa, che si propone come spazio di confronto tra visioni diverse, senza prefigurare soluzioni predefinite ma favorendo un approccio basato su evidenze e analisi condivise.

Tra gli obiettivi strategici dell’edizione 2026 anche quello di distinguersi nel panorama degli eventi energetici nazionali ed europei, valorizzando una forte prospettiva industriale e rafforzando il coinvolgimento delle imprese, attraverso il dialogo con il sistema Confindustriale.

Nei prossimi mesi il Comitato Scientifico sarà impegnato nella definizione dei temi, nella raccolta dei contributi e nella redazione del Rapporto 2026 de “I Colori dell’Energia” che verrà presentato in occasione dell’evento dal 15 al 17 ottobre 2026 presso il Castello Alfonsino – Forte a Mare a Brindisi