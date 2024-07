Nel suggestivo scenario della Marina di Brindisi il pubblico di lettori e appassionati ha potuto incontrare tre dei cinque scrittori finalisti del Premio Campiello, concorso di narrativa italiana contemporanea organizzato dalla Fondazione Il Campiello – Confindustria Veneto, selezionati lo scorso 31 maggio a Padova e conoscere le loro opere: Antonio Franchini con “Il fuoco che ti porti dentro” (Marsilio), Federica Manzon con “Alma” (Giangiacomo Feltrinelli), Vanni Santoni con “Dilaga ovunque” (Laterza).

Ha aperto i lavori il Presidente di Confindustria Brindisi, Gabriele Menotti LIPPOLIS che ha ribadito la rilevanza dell’evento, evidenziandone la prestigiosa opportunità di crescita intellettuale dell’intero territorio.

Tradizione culturale – confermata dal Sindaco di Brindisi, Giuseppe MARCHIONNA – in sintonia con la candidatura di Brindisi a capitale italiana della cultura 2027.

Anche l’Assessora alla Cultura, tutela e sviluppo delle imprese culturali, Politiche Migratorie, Legalità e Antimafia sociale – Viviana MATRANGOLA – ha sottolineato l’importanza dei benefici derivanti al territorio da una vera e propria industria della cultura, fortemente sostenuta dalla Regione Puglia, della quale l’assessora ha enumerato le varie attività esercitate nel particolare ambito.

Sull’argomento è intervenuto Chris Torch, progettista internazionale e direttore artistico del dossier per «Brindisi Capitale italiana della cultura 2027».

A portare i saluti della Fondazione il Campiello e di Confindustria Veneto, il Direttore e Segretario Generale del Premio, Carlo Stilli, che ha sottolineato come il premio rappresenti l’impegno concreto degli industriali a favore della cultura e come il tour estivo sia un elemento essenziale per la promozione e la diffusione della letteratura tra la gente.

Grande entusiasmo fra i presenti ha suscitato la lettura di un passo dei rispettivi libri da parte degli autori. Gli ospiti, brillantemente “coinvolti”, sono stati perciò indotti ad acquistare le opere disponibili presso il punto libri curato dalla titolare della libreria Pupilla di Brindisi, Chiara SERGIO.

Hanno contribuito alla realizzazione dell’evento Scandiuzzi Steel Constructions S.P.A. ed Enel Italia S.P.A., nostre aziende associate. I rispettivi rappresentanti, Roberto RABBONI – CFO Chief Financial Officer per Scandiuzzi Steel Constructions S.P.A. e Gaetano EVANGELISTI – Responsabile Associazioni, Stakeholder e Politiche Territoriali per Enel Italia S.P.A. – si sono soffermati sulla rilevanza dell’approccio culturale anche all’interno delle dinamiche aziendali.

Ha condotto brillantemente Anna Saponaro.

Roberta Denitto

Area Comunicazione, Digital, Marketing e Formazione