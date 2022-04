A Mesagne il programma ‘Maggio della Legalità’ promosso dall’Amministrazione Comunale parte con gli eventi del festival nazionale Legalitria 2022.

“L’Amministrazione Comunale sta riservando una particolare attenzione alla definizione di un calendario di appuntamenti tutti importanti perché dedicati al tema unico e fondamentale della legalità, un valore da promuovere in ogni contesto e in ogni momento della vita personale e comunitaria”, spiega il sindaco Antonio Matarrelli.

Si comincia lunedì 2 maggio, e si prosegue il giorno successivo, nelle scuole elementari ‘Giovanni Falcone’, ‘Paolo Borsellino’ e ‘Giovanni XXIII’ presso cui si svolgeranno i momenti conclusivi dei laboratori che hanno accompagnato gli alunni e i docenti delle classi quarte dei due circoli didattici mesagnesi guidati dai dirigenti scolastici Patrizia Carra e Daniele Guccione. Nell’occasione, le sedi delle scuole primarie ospiteranno la scrittrice Florisa Sciannamea, autrice di ‘Legalefavole’, un libro didattico che viene offerto ai più piccoli per leggervi le regole e i doveri utili per il bene comune. “I bambini rappresentano il riscontro più attendibile di un messaggio semplice: il mondo cambia con l’esempio, non con le parole. O almeno, non solo con le parole. Ecco perché la più grande responsabilità, da assolvere con esempi concreti di correttezza e rigore su temi così importanti, la assumiamo soprattutto nei loro riguardi”, commenta Marco Calò, consulente comunale alle Politiche Culturali e Scolastiche, che parteciperà alle presentazioni.

Presso la scuola media ‘Aldo Moro’, alle ore 11 di lunedì 2 maggio, Gianni Bianchi, capo dei Falchi della Squadra Mobile di Bari, presenterà il suo romanzo dal titolo ‘La vendetta dei clan’: gli studenti dialogheranno con l’autore, commentando la storia di Tonio e Giovanni, due giovani uccisi a pochi mesi di distanza l’uno dall’altro, e aprendo una riflessione sul racconto delle loro vite così diverse nonostante il destino comune. Insieme ai docenti e al dirigente scolastico Salvatore Fiore interverrà Anna Maria Scalera, assessore comunale ai Percorsi di Legalità, per i saluti istituzionali. “Ci stiamo preparando da tempo all’organizzazione di un programma articolato di iniziative che hanno l’obiettivo di coinvolgere la città, a partire dai più giovani, sul tema portante che regge ogni regola civile e sociale, sapendo bene che legalità è un valore che siamo chiamati a mettere in pratica tutti, ogni giorno”, dichiara l’assessore Anna Maria Scalera.

Nel pomeriggio di lunedì 2 maggio, a partire dalle ore 17, le iniziative si sposteranno nell’Auditorium del Castello, dove la scrittrice Emma Barbaro, autrice del libro ‘Mano mozza – Genesi e sviluppo di una mafia pugliese’, incontrerà gli studenti del Liceo Scientifico dell’IISS ‘Epifanio Ferdinando’.

A seguire, alle ore 18.30 – dopo i saluti istituzionali del sindaco Antonio Matarrelli e gli interventi dell’assessore Scalera e di Leonardo Palmisano, direttore artistico di ‘Legalitria’- la scrittrice vincitrice del Premio Livatino contro le mafie 2021 e Giovanni Impastato, fratello di Peppino, dialogheranno con la cittadinanza nel corso dell’iniziativa a tema dal titolo ‘Legalità e antimafia’.

Il maggio della Legalità a Mesagne continua, gli appuntamenti a tema proseguiranno fino al prossimo 31 maggio.