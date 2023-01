L’amministrazione comunale prosegue la campagna di adozioni di cani e gatti ospiti del canile comunale attraverso iniziative di sensibilizzazione e un calendario di apertura della struttura al pubblico.

Nella giornata di oggi, 13 gennaio 2023, sono stati in visita presso il canile comunale di Brindisi una rappresentanza dei giocatori di Serie A della Happy Casa Brindisi, Andrea Mezzanotte e Joonas Riismaa, accompagnati dal Sindaco Riccardo Rossi.

La società e gli atleti della New Basket Brindisi sono amici degli animali e sostengono la filosofia “adotta, non comprare”.

L’occasione è anche il lancio del calendario 2023 della campagna “Una domenica al mese” in cui il canile comunale apre le porte per far conoscere alla cittadinanza i cani e i gatti da adottare, le prime date dell’anno sono: 29 gennaio, 26 febbraio, 26 marzo e il 30 aprile dalle ore 10 alle 12.

La struttura si trova in contrada Santa Lucia SP88, per ulteriori informazioni chiamare 333 628 1153.

Nel 2022 (escluso dicembre) sono stati 113 i cani del canile comunale di Brindisi che hanno trovato il calore di una famiglia, grazie anche all’impegno delle volontarie e dei volontari che operano presso la struttura.

Ufficio Stampa Happy Casa Brindisi