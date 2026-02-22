Venerdì 27 febbraio alle ore 9,30 nel plesso “G. Pascoli” dell’IC “Giovanni XXIII – Pascoli” di Fasano sarà istallata una panchina bianca donata alla comunità scolastica dal Lions Club Fasano e dal Leo Club Fasano.

Alla cerimonia di consegna interverranno per un saluto Maria Blonda, dirigente scolastica dell’IC “Giovanni XXIII – Pascoli” di Fasano, e Francesco Zaccaria, sindaco della città di Fasano.

L’iniziativa rientra nel progetto Lions e Leo “New Voice” nato a livello nazionale nel 2018 con l’iniziale obiettivo di occuparsi di parità di genere e successivamente ampliando il suo intervento a molteplici ambiti sociali, promuovendo in particolare l’inclusività e l’abbattimento delle barriere fisiche e mentali.

Per quest’anno il comitato “New Voices” del Distretto Lions e Leo pugliese ha proposto ai propri club il service “Io ce l’ho fatta” che consiste nell’installare, in un luogo pubblico significativo e di forte impatto visivo della propria città, una panchina bianca quale segno del riscatto di donne e uomini liberi.

Un piano d’azione declinato secondo il motto del Governatore del Distretto 108 AB Girolamo Tortorelli, “Armonia per donare speranza”, teso a dare voce a chi ha subìto discriminazioni, violenza, torti e che è riuscito a superare le difficoltà, a ritrovare la propria identità e a creare per sé nuove opportunità di vita sociale e professionale.