In occasione della 20^ Edizione del Festival del Fico Mandorlato si è tenuta a San Michele Salentino la 12^ edizione del concorso-selezione: “I migliori vini dolci di Puglia incontrano i Fichi Mandorlati”.

La Selezione-Concorso riservata alle aziende vitivinicole pugliesi ha visto, dopo un’attenta valutazione da parte di una giuria tecnica e popolare, il riconoscimento del miglior vino dolce pugliese in abbinamento al Fico Mandorlato.

La Selezione-Concorso, promossa dal Comune di San Michele Salentino ed organizzata da Hortus Puglia ed AIS Puglia – Delegazione di Brindisi, si è tenuta domenica 28 agosto 2022 nell’ambito del Festival del Fico Mandorlato di San Michele Salentino con la massima trasparenza e sotto gli occhi dei visitatori presenti.

La commissione di degustazione è stata volutamente composta da tecnici e da “comuni apprezzatori del vino”, per cogliere una valutazione più ampia che tenga conto anche del giudizio del consumatore, ed ha visto la presenza del Coordinatore dott. Rocco Caliandro, Delegato Brindisi AIS Puglia, del Consigliere AIS Puglia Somm. Prof Antonio Giovane, del Degustatore Ufficiale AIS Somm. Saverio Caniglia e rappresentanti istituzionali Sindaco Giovanni Allegrini, Vice-Sindaco Tiziana Barletta e della “Vox Populi” Rocco Monaco e Giancarlo Cassese.



“Lo scopo del concorso – spiega il Consigliere AIS Puglia Somm. Prof. Antonio Giovane che ha ideato l’iniziativa 12 edizioni fa – è quello di mettere alla luce quei vini dolci, passiti che si abbinano armonicamente al dessert e soprattutto ai prelibati fichi mandorlati di San Michele.”.

“Degustare e confrontare numerosi vini dolci e passiti provenienti da tutta la Puglia porta sempre a nuove scoperte e novità nel panorama enoico regionale; – sottolinea il Delegato di Brindisi dell’AIS Puglia Rocco Caliandro – non è stato facile in questa edizione scoprire prontamente i vincitori perché i produttori hanno innalzato davvero tanto il livello qualitativo ed è stato curioso veder sul podio l’espressione di ogni zona della nostra meravigliosa Puglia.”

I campioni sono stati rigorosamente anonimizzati e la degustazione è avvenuta alla cieca con scheda a punteggio in ventesimi che ha considerato due aspetti: armonia dell’abbinamento ed originalità del vino.

Tutte le fasi della degustazione sono state supportate dal responsabile didattico Ais-Brindisi Antonio Giovane e curate dal sommelier Pietro Fina.

Al termine delle degustazioni con la massima trasparenza e professionalità sono stati elaborati i punteggi che hanno dato i seguenti esiti:

1° classificato con pari punti: Glykos Negroamaro 2019 delle cantine Cupertinum e Kricò Primitivo 2018 di Cantine Paolo Leo

2° classificato con pari punti: D’alesio 2019 di Cantine Menhir e Dulcis in Fundo 2019 di Cantine Torrevento

3° classificato con pari punti Gravisano Malvasia Bianca 2015 delle Cantine Botromagno e La Dolce Vita Primitivo Dolce Naturale 2016 di Cantina Antico Palmento

Invitiamo tutti ad assaggiare questi prelibati vini delle cantine pugliesi e di provare l’abbinamento al Fico Mandorlato, eccellenza di San Michele Salentino

Rocco Caliandro

Delegato Associazione Italiana Sommelier per Brindisi e provincia