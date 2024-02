Domenica 4 febbraio, l’Assessore Michele Salonna ha partecipato a un momento di presentazione di San Michele Salentino nello spazio conferenza della Puglia presso la Borsa Internazionale del Turismo di Milano. Al centro dell’intervento c’era il lavoro di valorizzazione del Fico Mandorlato, la promozione de “Lu Gnummariedd” (involtini a base di frattaglie di agnello) e la ricchezza storica dei trulli adattati dai privati per ospitare i turisti, situati nel territorio di San Michele Salentino.

“Abbiamo presentato con orgoglio le nostre ricchezze – ha dichiarato l’Assessore Salonna. Insieme ad altri comuni, abbiamo rappresentato un’offerta turistica enogastronomica molto raffinata. I buyers si sono dimostrati interessati ai prodotti tipici del nostro territorio e alle esperienze che i turisti possono vivere a San Michele Salentino in ogni periodo dell’anno. Bisogna continuare a lavorare in rete con tutti i comuni per costruire un’offerta turistica completa, approfittando anche dell’opportunità che il Governo ha voluto dare alla Provincia con il G7 di giugno”.

Il Fico Mandorlato, prodotto dalle due aziende locali, è stato offerto ai partecipanti alla conferenza e sono stati invitati a San Michele Salentino nel periodo estivo in occasione della sagra de “Lu Gnummariedd”. A Milano, il paese di San Michele Salentino era rappresentato anche dal Consigliere Comunale Michele Cordari.

Ufficio Comunicazione Istituzionale

Comune di San Michele Salentino