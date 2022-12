I SUONI DELLA DEVOZIONE

Rassegna musicale internazionale nelle chiese storiche di Brindisi XXII edizione

23 dicembre ore 20,00

Pontificia Basilica Cattedrale di Brindisi

Claudia Lamanna

Vincitrice del Primo Premio al prestigioso 21st International Harp Contest in Israel nel 2022

Concerto di arpa classica

E’ il concerto che chiude domani venerdì 23 dicembre alle ore 20, nella Pontificia Basilica Cattedrale la la ventiduesima rassegna de I suoni della Devozione, con una giovane musicista pugliese vincitrice del concorso per arpa più importante del mondo, il Primo Premio al prestigioso 21st International Harp Contest in Israele nel 2022: l’arpista Claudia Lucia Lamanna una solista tra le più entusiasmanti della nuova generazione.

La sua “vibrante energia” (Harp Column), “maturità interpretativa” e “solida personalità” (La Voce di Mantova), unite al suo “virtuosismo naturale” (La Gazzetta del Mezzogiorno), fanno di lei una musicista carismatica.

Tra le oltre 30 competizioni vinte, è inoltre vincitrice di Primo Premio al London Camac Harp Competition 2019 e al Premio Claudio Abbado 2015 – XI Edizione del Premio Nazionale delle Arti, tenutosi a Torino. In qualità di solista, Claudia ha già calcato le scene di numerose sale prestigiose, tra cui Salle Colonne di Parigi, Oslo Opera House, Merkin Concert Hall di New York, Sala Baldini di Roma, Teatro Duse di Bologna, Norrköping Concert Hall, Art and Culture Hall di Bangkok, Angela Burgess Recital Hall di Londra, ed è stata invitata a esibirsi in vari Festivals, quali Classic’Antibes, World Harp Congress, Pratté International Harp Festival, North London Festival, Harp on Wight International Festival, Proms at St Jude’s Festival, Thailand International Harp Festival, Wales International Harp Festival, Ancenis International Harp Festival e altri ancora. Come solista e orchestra, ha suonato con l’Orchestre National de Cannes, la Jerusalem Symphony Orchestra, l’Orchestra Sinfonica Metropolitana di Bari e molte altre.

Nel 2020, Claudia Lamanna ha rilasciato il suo album di debutto con l’etichetta discografica Linn Records, incidendo un recital per arpa interamente basato sul leitmotiv della variazione, ed è ora disponibile su tutte le piattaforme digitali. Nello stesso anno, ha pubblicato la trascrizione per arpa delle Variaciones del Fandango español di Félix Máximo López, che rappresenta un’aggiunta totalmente nuova al repertorio arpistico.

Dopo la Laurea di Secondo Livello con Lode e Menzione d’Onore presso il Conservatorio di Musica “Nino Rota” di Monopoli, si è ulteriormente perfezionata presso la Norwegian Academy of Music di Oslo, dove ha conseguito l’Artist Diploma, e alla Royal Academy of Music di Londra, dove ha ottenuto l’Advanced Diploma in Performance e dove è stata l’unica arpista ad essere entrata a far parte del prestigioso programma Bicentenary Scholarship. Ha infine ultimato la sua formazione presso l’Università Mozarteum di Salisburgo. Claudia è anche stata l’arpista dell’Orchestra dell’Accademia Teatro alla Scala di Milano per il biennio 2017-2019.

Un occasione questa per ringraziare il numeroso pubblico e tutti coloro che hanno permesso di continuare questa paziente raccolta delle testimonianze popolari musicali del periodo dell’Avvento da ogni parte del mondo ed in particolare dal Sud del paese: Il Comune di Brindisi, la Fondazione del Nuovo Teatro Verdi, l’Arcidiocesi di Brindisi-Ostuni, sua eccellenza l’Arcivescovo di Brindisi Ostuni Domenico Caliandro, i sacerdoti don Mimmo Roma, Don Luca Tondo, don Salvatore Centonze, don Rocco Ivone, l’ Enel.