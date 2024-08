Nuova tappa estiva al centro commerciale AppiAntica di Mesagne che oggi, domenica 25 agosto a partire dalle ore 17.30, dà appuntamento in galleria con la musica dei Tamburellisti di Otranto. Ad attenderli, grandi e piccini, troveranno i balli al ritmo della migliore pizzica salentina, una imperdibile degustazione e un coinvolgente laboratorio di tamburello per bambini. L’ingresso è gratuito.

«Radici e tradizioni da proteggere e trasmettere alle future generazioni per ricordare la propria essenza», da qui l’idea del maestro Massimo Panarese di aggregare quaranta bambini con la passione per la musica. Radici e tradizione sono anche gli elementi che riassumono la mission del gruppo dei Tamburellisti di Otranto, nato nell’aprile del 2009 con l’intento di avvicinare in particolare i giovanissimi, e in generale gli appassionati di ogni età, alla musica popolare. Il progetto negli anni è cresciuto fino a guadagnarsi la presenza in piazze prestigiose e la partecipazione a diversi programmi televisivi nazionali. Come tengono a sottolineare i protagonisti, il nome Tamburellisti di Otranto non è solo una questione geografica, ma è soprattutto un legame identitario con la cultura della Terra d’Otranto.