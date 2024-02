La protesta degli agricoltori arriva a Brindisi. Centinai di trattori si sono radunati presso il Centro Commerciale “Le Colonne” e, successivamente, hanno raggiunto in corteo il centro di Brindisi.

Il corteo dei mezzi agricoli organizzato dal C.R.A. ha provocato forti rallentamenti alla circolazione veicolare. In particolare i manifestanti hanno percorso a passo d’uomo via Appia, via Osanna, via Ponte Ferroviario, via Provinciale San Vito, via de’ Carpentieri, via Bastioni San Giorgio, piazza Crispi (Stazione ferroviaria), via Bastioni Carlo V, via Bastioni San Giacomo, via Provinciale per Lecce, Strada comunale 80/svincolo Bozzano e via Martiri delle Fosse Ardeatine.

La protesta è quella promossa dal movimento spontaneo Riscatto agricolo e segue i temi comuni già contestati dagli agricoltori di Francia, Germania e Belgio contro le politiche agricole della Ue.

Le forze dell’ordine hanno seguito la protesta che si è svolta in modo altamente civile e con il palese sostegno di numerosi cittadini.