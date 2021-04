I vaccini somministrati sino ad oggi in Puglia sono 743.033, dato aggiornato alle ore 17.30.

La priorità è mettere in sicurezza la fascia degli over80, dei malati oncologici in trattamento o che hanno terminato le cure negli ultimi sei mesi, dei pazienti con malattie rare e dei loro caregiver.

In campo ci sono anche i medici di famiglia impegnati in tutta la regione a vaccinare ultraottantenni non deambulanti e pazienti con elevata fragilità.

Nella Asl di Brindisi proseguono le vaccinazioni per i pazienti oncologici: nell’istituto Marconi Flacco, un nuovo centro con otto postazioni attivato oggi, saranno somministrate in giornata circa 400 dosi a pazienti che afferiscono all’Unità operativa di Oncologia dell’ospedale Perrino e provengono da tutta la Puglia. Sabato scorso al PalaVinci erano già stati vaccinati oltre 300 pazienti oncologici in cura al Perrino.

Le vaccinazioni per pazienti oncologici sono in programma anche nei centri di Fasano e Oria.

Nella sessione di oggi somministrazioni in corso anche per i caregiver che vengono vaccinati secondo le nuove indicazioni: fino a sessant’anni di età con Pfizer o Moderna e al di sopra dei sessanta con AstraZeneca.

Continuano anche le vaccinazioni per ultraottantenni, in programma nei centri di Ceglie Messapica, Cellino San Marco, Fasano, Francavilla Fontana, Latiano, San Vito dei Normanni e Torchiarolo. Nelle giornate di oggi e domani, tra pazienti fragili, over 80 e caregiver, saranno circa 8mila le persone che verranno vaccinate in provincia di Brindisi.

Saranno invece 2.500, sempre tra sabato e domenica, gli over 80 e i fragili vaccinati a domicilio dai medici di famiglia in provincia di Brindisi.

Questa mattina, nel quartiere Minnuta di Brindisi, attivato un nuovo centro con otto postazioni nell'istituto Marconi Flacco: entro la serata saranno vaccinati circa 400 pazienti che afferiscono all'Unità operativa di Oncologia dell'ospedale Perrino e provengono da tutta la Puglia.

“Le vaccinazioni per pazienti oncologici – spiega il direttore del Servizio di Igiene e Sanità pubblica della Asl, Stefano Termite – sono in programma anche nei centri di Fasano e Oria. Nella giornata di sabato si effettuano in contemporanea vaccinazioni in 12 centri, mentre domani proseguiranno in 9 centri. Abbiamo attivato un recall per tutti gli over 80 per anticipare gli appuntamenti e concludere entro domenica”.

“Sabato scorso al PalaVinci – aggiunge il direttore del reparto di Oncologia, Saverio Cinieri – erano già stati vaccinati oltre 300 pazienti oncologici in cura al Perrino. Questo nuovo centro permette di eseguire fino a 1.500 vaccinazioni al giorno e abbiamo incluso anche gli accompagnatori, i caregiver, che vengono vaccinati secondo le nuove indicazioni: fino a sessant’anni di età con Pfizer o Moderna e al di sopra dei sessanta con AstraZeneca. Ci tengo a sottolineare che i pazienti hanno risposto con grande entusiasmo a questo appello alla vaccinazione”.