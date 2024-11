In occasione dei 37 anni di attività, Idea Radio organizza una speciale maratona radiofonica che si terrà Martedì 19 Novembre, dalle 08:00 alle 23:00.

Durante questa speciale giornata, tutte le voci si alterneranno alla conduzione, offrendo agli ascoltatori una diretta unica e imperdibile.

Sono passati 37 anni dal quel 18 novembre 1987 quando, alle 14.10, una nuova stazione radiofonica trasmetteva la voce di Mina con il brano “Ma chi è quello lì”. Era nata Idea Radio!

In questi anni Idea Radio è divenuta una compagna di viaggio fedele e affidabile. Una radio aperta al confronto, nata con l’obiettivo di raccontare il territorio con la prospettiva di dare voce a chi non ne ha e sottolineare gli aspetti positivi e propositivi.

Tutti gli ascoltatori sono invitati a celebrare questo importante traguardo, condividendo una giornata ricca di emozioni, musica e intrattenimento che si può seguire tramite i canali e i dispositivi di IdeaRadioNelMondo: FM, App Smartphone, Web, Pc, Tablet, Scocial, Alexa, App Smart Tv, youtube, carplay, dab+.