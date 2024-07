Il loro incredibile immaginario pop, costruito nei primi anni 2000, non è mai stato scalfito. Anzi, l’annuncio dei festeggiamenti del ventennale dalla loro formazione, tre anni fa, ha dato nuova linfa a uno dei progetti musicali più sorprendenti del nuovo millennio. Adesso i Blue, formati da Antony Costa, Duncan James, Lee Ryan e Simon Webbe tornano sul palco anche in Italia, e per la prima volta in Puglia: domenica 25 agosto 2024, alle 21, la band britannica sarà in concerto al Foro Boario di Ostuni, in una data già attesissima, organizzata da Aurora Eventi (prodotta da A1 Concerti), all’interno della prima edizione dello IOD Festival. I biglietti sono in vendita su ticketone.it, e in tutti i punti vendita del circuito Ticket One. Infotel: 328.351.94.02.

I Blue sono una delle band britanniche di maggior successo degli ultimi due decenni: formatisi a Londra nel 2000, i quattro cantanti e performer hanno venduto 15 milioni di dischi, posizionato numerosi singoli al primo posto della classifica del Regno Unito, collaborato con alcune delle più grandi star del mondo (tra cui Elton John e Stevie Wonder), e vinto numerosi premi, tra cui due prestigiosi Brit Awards per «Best British Breakthrough Act» e «Best British Pop Act».

«Siamo molto felici di portare per la prima volta in Puglia una band così importante – spiega Livio Iaia, fondatore e direttore artistico di Aurora Eventi -, è un altro tassello prezioso che si aggiunge alla nostra ricca programmazione, che guarda anche ad artisti di rango internazionale e all’organizzazione di eventi sempre più grandi e prestigiosi».

Quella dei Blue è una parabola dal successo dirompente, subito dopo la loro formazione. In brevissimo tempo è diventata la boyband inglese che ha fatto sognare milioni di adolescenti del 2000, con successi quali «One Love», «All rise» e «U Make Me Wanna». Nel 2003 il loro brano «Breathe Easy» viene prima inciso nella versione italiana da Tiziano Ferro («A chi mi dice»), e poi dagli stessi Blue sempre in italiano, facendo impazzire le fan del Belpaese.

I Blue saranno in Italia già il 14 e 15 aprile 2024 in due concerti al Fabrique di Milano, che hanno fatto registrare il sold out in pochi minuti. Quella di Ostuni del 25 agosto sarà la seconda tappa del loro «Italian Summer Tour 2024», dopo quella di Catania del 18 luglio.

Il loro album di debutto, intitolato “All Rise”, contiene quattro singoli entrati nella top 10, tra cui “Too Close” e “If you come back” e “Flyby”. L’album raggiunge il primo posto in classifica, vende oltre un milione di copie e, in meno di un anno, la band suona il suo primo concerto per la serie di concerti MTV 5 night.

Al debutto di successo seguono altri due grandi dischi.

One Love (Number 1 – 2002) con la title track arrivata al primo posto delle classifiche, e i singoli successivi “U Make Me Wanna” e “Sorry Seems To Be The Hardest Word” con Elton John. L’album viene certificato quadruplo platino nel Regno Unito.

Il terzo album Guilty (2003) debutta al numero 1 della classifica e contiene un altro duetto stellare con Stevie Wonder e Angie Stone nel brano “Signed, Sealed, Delivered, I’m Yours” che raggiunge la posizione numero 11. “Breathe Easy”, “Bubblin” e la title track “Guilty” (co-scritta da Gary Barlow) sono entrati tutti nella top 10.

A maggio 2004 pubblicano, insieme a Tiziano Ferro, il brano “A chi mi dice”, un adattamento in italiano di “Breath Easy”. Il brano viene certificato disco d’oro in Italia ed è il secondo singolo più venduto del 2004.

A novembre 2004 la band pubblica “Best of Blue”, che segna l’inizio di una pausa per la band. La compilation Greatest Hits contiene anche brani appena registrati, “Curtain Falls”, “Get Down On It” e “Only Words I Know” e raggiunge il numero 2 nel Regno Unito ottenendo il doppio disco di platino. Sebbene i Blue non si siano mai separati, decidono di prendersi una lunga pausa, per perseguire interessi solisti nella musica e nella recitazione.

Nel 2011 l’Eurovision chiama e i Blue rispondono. La loro canzone “I Can” diventa incredibilmente popolare e si classificano al quinto posto.

Nel 2013 avviene la reunion della band: una serie di documentari e un tour dal vivo catturano il cuore dei fan del pop in tutto il paese.

Seguono gli album “Roulette” e “Colors” nel 2013 e 2015 e un tour nel 2015. Portandoci fino ai giorni nostri, l’album “Heart and Soul” viene pubblicato nel 2022 in concomitanza con la partenza di un tour nei palazzetti.

Nel corso degli anni, i membri della band hanno diversi progetti solisti. Antony appare in “I’m a Celebrity” e in molti spettacoli teatrali di successo, come “Dreamboats and Petticoats”, “Agatha Christie’s the Cat and the Canary”, “Blood Brothers”, “Boogie Nights” e “Judgement in Stone”. Più recentemente Antony inizia ad interpretare il ruolo di Nikos nello show di grande successo “Mama Mia The Party” alla O2 di Londra che fa il tutto esaurito.

Duncan James appare in “Dancing On Ice” e in molti spettacoli teatrali di successo come “Chicago”, “Legally Blonde”, “The Rocky Horror Show” e “Priscilla Queen of the Desert”. Fa anche un singolo di successo che si posiziona al secondo posto della classifica e si intitola “I believe my Heart” tratto dalla colonna sonora di Andrew Lloyd Weber dello spettacolo del West End The Woman In White. Nel 2016 Duncan si unisce al cast di Hollyoaks interpretando il ruolo di Ryan Knight per 2 anni. Nel corso degli anni, oltre al teatro e ad altri ruoli di recitazione, Duncan presenta per Disney Channel UK, Party in the Park e GMTV – e ora è resident su Good Morning Britain.

Dopo il successo dei Blue, Lee Ryan pubblica il suo album solista omonimo che contiene 3 singoli di successo, tra i quali “Army of Lovers” che raggiunge il numero 3 nella classifica del Regno Unito e il numero 1 in Italia. “Turn your car around” si posiziona al primo posto nella top 20 europea. Una traccia dell’album “Real Love” appare nel film Ice Age: The Meltdown. Appare in Strictly Come Dancing e Eastenders. Riceve una nomination all’Inside Soap Award per il ruolo.

Simon Webbe appare in I’m a Celebrity, nello speciale natalizio Strictly Come Dancing e in Sister Act, il musical al London Palladium. Simon pubblica 3 album da solista in studio e ottiene una top 5 con i singoli Lay Your Hands e No Worries, che raggiungono entrambiu il numero 4 nel Regno Unito. Anche l’album successivo di Simon, Grace, viene certificato doppio platino nel Regno Unito.

Nel settembre 2023 i Blue annunciano il loro tour teatrale “Greatest Hits” che parte nella primavera del 2024 e in cui suonano i loro più grandi successi e raccontano storie degli ultimi 20 e più anni.