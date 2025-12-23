Si è svolta presso la Deloitte Nexthub di Bari la festa del tennis e del padel Puglia organizzato dalla FITP Regionale che ha visto la partecipazione delle tante realtà che si sono messe in luce durante la stagione agonistica 2025.

A fare gli onori di casa il Presidente FITP Puglia Francesco Mantegazza che ha posto l’accento sui tanti successi di atleti e società e sul sempre maggior numero di tesserati che praticano le due discipline in Puglia.

Tante le personalità presenti tra cui quella del vice presidente nazionale FITP Isidoro Alvisi ed il team manager delle nazionali femminili e maschili Michelangelo Dell’Edera che hanno ribadito il ruolo centrale della nostra regione nello sviluppo ed attuazione dei programmi della federazione.

Nel corso dell’evento è stato premiato il Bellaria Padel Brindisi per la promozione nella serie A di padel femminile e per essersi classificato al primo posto nel campionato nazionale a squadre di serie B del 2025. Un riconoscimento che premia il bellissimo percorso di crescita del club che in questi anni sta lavorando per promuovere uno sport in grandissima ascesa e valorizzare gli atleti del territorio.

A ritirare la targa ricordo il Presidente del club Francesco Giorgino, il Team Manager Dario Recchia, il Direttore Tecnico Marc Salart ed in rappresentanza delle atlete le salentine e riconfermate Alessia Perrone e Flavia Coppola.

Così il presidente Giorgino durante la cerimonia di premiazione: “siamo orgogliosi dei risultati sin qui raggiunti grazie all’impegno ed i sacrifici della squadra e dello staff. Il prossimo anno saremo l’unica società di padel sia maschile e femminile del Sud Italia che parteciperà al campionato di serie A e questo ci impegna a raddoppiare gli sforzi. Il nostro obiettivo è rimanere in serie A e regalare altre soddisfazioni ai nostri tifosi ed ai nostri partner commerciali. Intendo infine ringraziare la federazione per il supporto ed il sostegno”.

A completare lo staff che ha vinto il campionato di serie B la capitana Claudia Noemi Cascella, Erika Zanchetta, Lara Meccico, la spagnola Marina Guinart, Marina Garsia, Francesca Pezzillo e la fisioterapista Francesca Orgiani.

Ufficio Comunicazione Bellaria Padel Brindisi