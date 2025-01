BRINDISI-FIDELIS ANDRIA 2-1

BRINDISI (3-5-2): Milan (13′ Mataloni), Jansen, Fustar, Viti (90′ Nunzella); Gasti (63′ Incerti), Hernaiz, Ledesma, Cirio (90′ Vasquez), Nikolli (76′ Martinenko); Citro, Rajkovic. A disposizione: Scoppa, Dellino, Yangba, Manole. Allenatore: Nicola Ragno.

FIDELIS ANDRIA (3-5-2): Esposito (35′ Summa), Bonnin, Maddaloni (65′ Jallow), Derosa; Imputato, Cancelli, Risolo (65′ Sylla), Verna, Balba; Kragl (87′ Likaxhiu), Da Silva. A disposizione: Graziano, Ercoli, De Luca, Babaj, Tedesco. Allenatore: Giuseppe Scaringella.

Reti: 48′ Ledesma (B), 75′ Sylla (F), 94′ Citro (B)

Ammoniti: Balba, Derosa, Jallow (F), Hernaiz, Nikolli (B).

Espulsi: Jallow (F).



Un Brindisi tutto cuore batte la Fidelis Andria grazie un gol di Citro al 94′.

Una bella prestazione dei biancazzurri al cospetto di una delle favorite per il salto di categoria, a dimostrazione che nulla è perduto per la salvezza.

Il primo tempo della sfida tra Brindisi e Fidelis Andria regala emozioni, con i padroni di casa protagonisti di una prestazione determinata e ricca di occasioni da rete. La gara, intensa e giocata senza esclusione di colpi, vede entrambe le squadre impegnarsi al massimo per prevalere.

Il Brindisi offre la sensazione di poter fare sua la partita, grazie a una manovra offensiva incisiva e a una buona solidità difensiva. L’Andria, però, non è da meno e resta sempre in agguato con ripartenze pericolose.

Si parte ad alti ritmi con la prima occasione che passa dai piedi di Verna, che ci prova dalla distanza con palla fuori di poco. Al 15′ Rajkovic, smarcato su calcio d’angolo, sbaglia incredibilmente di testa davanti alla porta. Il centravanti ci riprova al 22’ ma il suo colpo di testa è debole e facile da controllare.

La Fidelis ci prova da lontano (al 30’ Kragl calcia fuori) ma è il Brindisi a rendersi pericoloso al 36’, quando Citro, ben servito da Nikolli, si beve due avversari e calcia in porta, ma il tiro viene murato dalla difesa avversaria.

Al 41’ Da Silva supera Jansen e calcia da pochi passi, ma Mataloni si supera con una grande parata.

La ripresa parte con il vantaggio del Brindisi: Felix Ledesma gira al volo da fuori area e la palla gonfia la rete sotto l’incrocio dei pali.

La gara cambia, con la Fidelis Andria a manovrare ed il Brindisi attento a contenere e ripartire.

Al 53′ Maddaloni colpisce di testa da due passi, ma Mataloni è bravo a salvare in corner. La Fidelis Andria spinge ed al 76′ pareggia con Sylla.

Nell’ultimo quarto d’ora le due squadre si danno battaglia per conquistare i tre punti. La vince il Brindisi che al 94′ va in rete con Citro nella più classica azione di contropiede.