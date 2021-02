La SSD Brindisi FC comunica che, in questo momento delicato del campionato, per preservare la tranquillità della squadra, tecnici e calciatori non potranno interfacciarsi con gli organi di stampa. A nome e per conto della società, a poter essere intervistato sarà solo il nostro dirigente Collaboratore Tecnico Sig. Renato Voglino.

La società, inoltre, smentisce categoricamente le voci di stampa, le quali considerano mister De Luca a rischio esonero. Contestualmente ripone la massima fiducia nel Tecnico e lo invita a continuare il proprio lavoro, con l’impegno, passione e l’attenzione di sempre.

Comunicato stampa SSD Brindisi FC