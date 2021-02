La SSD Brindisi FC comunica il tesseramento di Nicola Panebianco e Riccardo Rotulo.

Panebianco, nato a Bari è un difensore centrale classe 1998, proveniente dal Gravina; i suoi inizi calcistici li ha effettuati nelle giovanili del Bari in cui ha giocato fino ai campionati Primavera, per poi passare al Gravina, Este e Fasano sempre in serie D.

Rotulo, nato ad Agrigento è un centrocampista classe 1999; i sui inizi nelle giovanili dell’Akracas con la quale ha poi debuttato in Lega Pro, per poi giocare successivamente in serie D, due anni nella Sanremese e un anno col Vado Ligure da cui proviene.

La società precisa che nel puntellare la rosa messa a disposizione del tecnico De Luca con elementi giovani e validi, allo stesso tempo, col direttore sportivo Renato Voglino, sta lavorando in prospettiva futura.

Si ricorda inoltre che la partita in programma domenica col Gravina è stata rinviata per la presenza di alcuni casi Covid nella squadra ospitante e che il prossimo turno sarà disputato in casa con l’Aversa, mercoledì 24 febbraio alle ore 14,30.

Comunicato stampa SSD Brindisi FC