Il Cerignola si impone nel derby contro il Brindisi, al termine di una partita ben giocata da entrambe le squadre.

Sotto gli occhi del presidente della Lega C, Matteo Marani, il Brindisi parte forte andando in vantaggio subito. La svolta subito dopo, quando, dopo una rete annullata agli ospiti, i padroni di casa ribaltano il risultato con un uno-due che stordisce gli avversari. E’ il primo successo stagionale sotto la guida del neo tecnico Ivan Tisci mentre il Brindisi resta al palo, unica squadra a zero punto e si prepara per affrontare il Monterosi nella prossima partita.

La partita ha visto il Brindisi andare il vantaggio al 9′, quando Valenti, dopo un bel uno-due con Lombardi, ha siglato il vantaggio con un bel diagonale che ha battuto Krapikas. Il Brindisi ha continuato a premere, ma un gol di Lombardi è stato annullato dall’arbitro per un presunto fallo ai danni dal difensore avversario.

Il Cerignola si scuota e pareggia al 15′ con un gol di D’Andrea, dopo un’incursione sulla fascia sinistra che ha visto impreparata la difesa biancazzurra.

Il Brindisi ha sfiorato il gol all’18’, ma Krapikas ha fatto buona guardia su un tiro debole di Moretti ed al 26′, i padroni di casa hanno segnato il secondo gol con D’Ausilio (anche qui con una difesa molto poco incisiva).

Nella ripresa, entrambe le squadre hanno cercato di segnare, ma senza successo. Il Cerignola ha rischiato poco ed il Brindisi si è reso pericoloso solo con calcio di punizione di Petrucci. Al 74′, la svolta finale del match, con Bizzotto espulso per somma di ammonizioni.

Il Cerignola ha avuto diverse occasioni, una ghiottissima con Ghisolfi che ha mandato la palla sopra la traversa. In pieno recupero è lo stesso Ghisolfi a segnare il terzo gol per il Cerignola.

Il gialloblu hanno ottenuto la vittoria e, ancora imbattuti, possono preparare la prossima partita contro il Crotone. D’altra parte, il Brindisi resta alla ricerca dei primi punti e affronterà, ancora in trasferta, il Monterosi. La pressione della classifica c’è ma il tecnico Danucci deve motivare la squadra e rodare i meccanismi di gioco.

Sicuramente la circostanza di avere una squadra completamente rinnovata non aiuta a trovare la necessaria compattezza per far bene sin da subito. Ma Danucci dovrà subito trovare le contromisure per evitare che una difesa troppo esposta, un attacco con pocbi palloni da giocare ed un centrocampo che non fa filtro e non produce gioco per le punte, possano incidere ancora negativamente sulla classifica. Sarà fondamentale che il Brindisi mostri grinta, identità e spirito di sacrificio per cambiare subito passo.