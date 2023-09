Brindisi FC comunica di aver tesserato Andrea Simone Ganz, attaccante classe 1993 che in carriera ha vestito tra le altre le maglie di Milan, Pescara, Ascoli, e Verona.

Cresciuto nel settore giovanile del Milan, nel suo palmares Ganz registra oltre 100 presenze in Serie C, 84 in B e un’apparizione in Champions League con la maglia del Milan, diventando il terzo più giovane della storia dei rossoneri ad esordire nella massima

competizione europea.



Il calciatore si legherà al club sino al 30 Giugno 2024 con opzione per un’altra stagione.



Il club adriatico augura buon lavoro al nuovo arrivato in casa biancazzurra.



Ufficio stampa e comunicazione

SS Brindisi FC