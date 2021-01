A Ceglie Messapica, i Carabinieri della locale Stazione, coadiuvati dal personale del Nucleo Cinofili di Modugno (BA), hanno tratto in arresto in flagranza di reato Antonio Suma, 32enne del luogo, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nel corso di un servizio mirato alla repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti, nell’eseguire un’ispezione nella zona industriale di quel centro, presso un capannone ove insistono più attività commerciali, il cane Quentin, ha individuato 15 panetti di hashish, per un peso complessivo di 1,5 kg – all’interno del deposito di una ditta, nascosti tra alcuni scatoloni.

Il Suma si è assunto la responsabilità della detenzione e la successiva perquisizione domiciliare ha altresì consentito di rinvenire e sequestrare un bilancino di precisione.

L’arrestato, a conclusione delle formalità di rito, è stato tradotto preso la sua abitazione in regime di arresti domiciliari, come disposto dall’Autorità Giudiziaria.