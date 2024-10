Nell’ambito della prima convocazione per l’anno pastorale 2024-2025 dell’équipe del Progetto Policoro dell’Arcidiocesi di Brindisi-Ostuni, avrà luogo l’intitolazione del Centro Servizi Diocesano, sito in Via Giovanni Tarantini, 37, al Venerabile Matteo Farina, giovanissimo esempio di vita cristiana e impegno per il bene comune..

All’evento presenzieranno l’Arcivescovo di Brindisi-Ostuni, S.E. Rev.ma Mons. Giovanni Intini, l’équipe del Progetto Policoro, l’Associazione “Matteo Farina” e i genitori del ragazzo.

La cerimonia di intitolazione non rappresenta solo il riconoscimento dell’eredità di Matteo Farina, ma anche un momento di riflessione sui valori di servizio e dedizione che egli ha incarnato e di cui ha lasciato traccia nei suoi numerosi scritti.

Una scelta che sottolinea la volontà di promuovere un modello positivo per i giovani del nostro territorio, ispirandoli a impegnarsi attivamente nella comunità, affidando a Matteo il cammino di coloro che si rivolgono al Progetto Policoro per essere accompagnati nei propri progetti di vita.

L’evento è gratuito e aperto al pubblico.

CONTATTI

Progetto Policoro Arcidiocesi Brindisi-Ostuni

Via G. Tarantini, 37 – 72100 Brindisi

e-mail: diocesi.brindisi@progettopolicoro.it

Facebook: @propobrost

Instagram: @progettopolicoro_br

Sito web: https://www.progettopolicoro.it/