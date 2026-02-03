La Stagione di Prosa del Comune di Fasano, in collaborazione con Puglia Culture, si prepara ad accogliere uno dei titoli più attesi dell’anno. Domani, 4 febbraio, il sipario del Teatro Kennedy si alzerà su “Il Vedovo”, l’adattamento teatrale della celebre pellicola di Dino Risi che ha segnato la storia della commedia all’italiana.

Nato dalla penna di Gianni Clementi ed Ennio Coltorti, lo spettacolo vede come protagonista e regista Massimo Ghini nel ruolo che fu dell’indimenticabile Alberto Sordi. Al suo fianco, una magnetica Galatea Ranzi veste i panni di Elvira Ceccarelli (la “Almiraghi” del film): una donna lucida, spietata e orgogliosamente romana che sogna la Milano del boom economico, adottandone persino il dialetto in un estremo tentativo di emancipazione sociale.

«Si tratta di un vero capolavoro – dice l’assessore alla Cultura Cinzia Caroli – impreziosito da attori eccezionali, lo stesso lavoro di regia è davvero sorprendente. Siamo fieri di ospitare a Fasano questo spettacolo che consiglio davvero di non perdere!».

La trama ruota attorno alle sfortunate peripezie di Alberto Nardi, industriale romano megalomane e perennemente sull’orlo del fallimento, schiacciato dai debiti e dai continui sberleffi della ricchissima moglie. Tra piani improbabili per sbarazzarsi della consorte e il fermento di un’Italia che corre verso il benessere, lo spettacolo offre una satira di costume affilata e quanto mai attuale.

Il tour pugliese del cast, che comprende anche Pier Luigi Misasi e un nutrito gruppo di talenti (tra cui Leonardo Ghini e Diego Sebastian Misasi), fa tappa a Fasano per una serata che promette di mescolare nostalgia e risate amare. Sullo sfondo, quella “Milano da bere” che inizia a farsi strada nell’immaginario collettivo, mentre in scena esplode la “girandola comica” di un uomo disposto a tutto pur di ereditare i capitali della moglie.

