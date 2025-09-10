Si è tenuta ieri, martedì 9 settembre, a San Vito dei Normanni, l’Assemblea delle volontarie e dei volontari del Comitato provinciale per l’UNICEF di Brindisi.

È stata l’occasione per tracciare un bilancio delle attività svolte negli ultimi quattro mesi (la precedente Assemblea si era tenuta il 9 maggio), un periodo in cui in vari centri della provincia si sono tenute iniziative di sensibilizzazione e di raccolta fondi. Ma è stata l’occasione, soprattutto, per programmare l’attività dei prossimi mesi.

“Ci attendono settimane davvero impegnative – ha affermato il Presidente Raffaele Romano – in quanto il nostro Comitato, così come tutti gli altri della Puglia, sarà presente alla Fiera del Levante che, come è noto, ha stipulato un Protocollo d’intesa con UNICEF Italia. Non solo: a cavallo tra la fine di settembre e gli inizi di ottobre, saremo coinvolti in alcune iniziative per la pace che si tradurranno in sostegno concreto ai programmi che UNICEF realizza nelle zone di guerra e, naturalmente, nelle ormai tradizionali attività che si svolgono in occasione della Festa dei Nonni”.

Tra i prossimi appuntamenti in cantiere, è doveroso segnalare, per il secondo anno consecutivo, la Lotteria di beneficenza e la “Pigotta dei Sindaci”.

Ovviamente, ci sono altre iniziative che, anche e soprattutto con l’apporto delle scuole della Rete “Scuole per i Diritti” saranno realizzate a breve. Intanto, da lunedì prossimo, 15 settembre, si torna alla apertura quotidiana della sede di via Annibale De Leo n. 60 (dalle 17 alle 19 di tutti i giorni, dal lunedì al venerdì).