In riferimento all’ incontro che si terrà il 07 marzo 2022 presso la Prefettura di Brindisi alla presenza del Vice Ministro al Mise , le scriventi Organizzazioni Sindacali rappresentate da Massimo Pagliara Cisal , Damiano Flores Ugl , Ercole Saponaro Confintesa e Davide Sciurti Confsal , ritengono doveroso ringraziare ed apprezzare quanto sua Eccellenza PREFETTO DI BRINDISI Dottoressa BELLANTONI si stia adoperando per mettere insieme tutte le parti Istituzionali, Sociali e ad Associazioni Datoriali per dare ulteriore impulso ad un territorio in piena crisi occupazionale.

Per tutti noi è fondamentale stabilire che il Tavolo Prefettizio è sicuramente l’unico luogo sicuro, asettico e scevro da ogni posizione politica, che permetterà la sintesi di tutti gli attori nell’unico interesse generale del territorio, evitando le solite ed infruttuose passerelle mediatiche, utili solo a mettere distintivi di latta sul proprio vestito.

Il Comitato dei Sindacati Autonomi, costituitosi proprio al fine di meglio rappresentare la disperazione di centinaia di famiglie colpite dalla evidente depressione economica e occupazionale nella nostra città e nella nostra provincia, riterrà doveroso intervenire con unica voce ed unico intervento, approfittando della presenza del Vice Ministro sollecitando l’apertura immediata del Tavolo Ministeriale AREA DI CRISI BRINDISI presso il Mise, come avvenuto per altri territori ed in particolare per esempio quello aperto recentemente sulla crisi della chimica di Porto Marghera e del quadrilatero Padano |Emiliano.

La Città ed i Lavoratori lo chiedono!

Pagliara Massimo CISAL

Sciurti Davide – CONFSAL

Saponaro Ercole – CONFINTESA

Flores Damiano – UGL