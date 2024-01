AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER LA COSTITUZIONE DI RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO CON DIRIGENTE EX ART. 110, COMMA 1, D.LGS N.267/ 2000 E S.M.I.

È indetta selezione pubblica, ai sensi dell’art. 110, comma 1. del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., per l’individuazione di n. 1 Dirigente Tecnico, con rapporto di lavoro a tempo determinato, cui affidare, in via prioritaria, la direzione del Settore Ambiente ed Igiene Urbana, Paesaggio e Demanio costiero.

Le domande di ammissione alla selezione possono essere presentate, entro le 23:59 del 9 febbraio 2024, esclusivamente tramite il Portale INPA al seguente indirizzo (accesso con SPID, CIE o CNS): clicca qui

L’avviso è scaricabile al seguente link istituzionale:

https://www.comune.brindisi.it/brindisi/po/mostra_news.php?id=1850&area=H