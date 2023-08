Il Comune di San Michele Salentino ha sottoscritto una convenzione con l’Associazione di volontariato “OIPA Associazione Internazionale Protezione Animali – Italia OdV” per utilizzare le Guardie Zoofile al fine di proteggere gli animali, garantire la vigilanza e fornire informazioni. Le attività previste mirano a difendere il patrimonio zootecnico e proteggere gli animali, oltre a promuovere una corretta convivenza tra uomini e animali. Un focus particolare sarà posto sul fenomeno del randagismo, con azioni di sensibilizzazione, controllo e repressione.

Le Guardie Zoofile volontarie, con nomina prefettizia di “Guardia Particolare Giurata”, collaboreranno con la Polizia Locale, Asl e Carabinieri per monitorare il territorio di San Michele Salentino e informare la popolazione sulle leggi riguardanti il benessere degli animali. Inoltre, si impegneranno in attività specifiche di monitoraggio, controllo, prevenzione e repressione delle violazioni dei regolamenti sulla tutela del patrimonio zootecnico.

Il sindaco Giovanni Allegrini ha spiegato che la presenza delle guardie zoofile contribuirà ad aumentare il senso di sicurezza e vigilanza sulle strade. “Da un lato – sottolinea il Primo Cittadino -, verranno ringraziati i concittadini rispettosi delle regole, mentre dall’altro si perseguiranno gli incivili attraverso un controllo capillare del territorio, applicando sanzioni amministrative quando necessario”.

La durata della convenzione è di sei mesi e si inizierà con attività di sensibilizzazione della cittadinanza sul rispetto degli animali e delle norme a loro tutela.

Ufficio Comunicazione Istituzionale

Comune di San Michele Salentino