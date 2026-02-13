Nella giornata di ieri – mercoledì 11 febbraio – la Giunta municipale ha approvato una delibera con la quale conferisce incarico legale per la presentazione di un ricorso per ingiunzione di pagamento relativo ai contributi consortili, comprensivi delle spese di recupero, emessi per conto del Consorzio di Bonifica Arneo, oggi Consorzio di Bonifica Centro Sud Puglia, per un importo complessivo di 27,41 euro.

L’incarico è stato affidato all’avvocato Bruno Maviglia di Matino (Le), che ha manifestato la propria disponibilità a svolgere l’attività a titolo gratuito.

Si ricorda che il Comune, con precedenti atti del Consiglio comunale, aveva già richiesto la riperimetrazione dei terreni ricadenti nell’agro di San Michele Salentino, con l’esclusione degli stessi dall’obbligo contributivo in quanto non interessati da opere idrauliche.

L’ingiunzione notificata non indica con chiarezza i terreni cui si riferisce. A fronte di tale carenza, gli uffici comunali hanno provveduto a richiedere formali chiarimenti al Consorzio competente.

Nonostante l’attuale situazione di incertezza e anche nell’eventualità che le aree oggetto dell’ingiunzione risultino esterne al territorio comunale l’Amministrazione comunale ha ritenuto doveroso tutelare l’Ente nelle sedi competenti, procedendo con la proposizione di ricorso.

Il ricorso si fonda sul principio del beneficio, secondo il quale il tributo di bonifica è legittimo esclusivamente qualora l’immobile tragga un vantaggio diretto e specifico dalle opere realizzate dal Consorzio.

L’eventuale accoglimento dell’azione intrapresa potrà costituire un importante riferimento anche per numerosi cittadini di San Michele destinatari di analoghe ingiunzioni di pagamento, rafforzando la tutela dei loro diritti.

Ufficio Comunicazione Istituzionale

Comune di San Michele Salentino