Il Presidente del Consiglio Comunale di Brindisi, Giuseppe Cellie, ha convocato il consiglio comunale per giovedì 29 aprile, alle ore 14. L’assise si svolgerà in modalità di video conferenza.

Di seguito gli argomenti all’ordine del giorno (compreso un aggiuntivo):

1. ORDINE DEL GIORNO PRESENTATA DAL CONSIGLIERE CELLIE: “CONFERIMENTO CITTADINANZA ONORARIA PATRICK ZAKI”; (Proposta n- 35)

2. ORDINE DEL GIORNO PRESENTATO DAI COMPONENTI DELLA 5^ CCCP: “DISCUSSIONE DELLA TESI DI LAUREA IN COMUNE”; (Proposta n. 49)

3. ORDINE DEL GIORNO PRESENTATO DAL CONSIGLIERE ANTONINO GABRIELE: “VERTENZA EX LAVORATORI GSE”; (Proposta n. 54)

4. ORDINE DEL GIORNO PRESENTATO DALLA 5^ CCCP: “APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO REGIONALE A TUTELA DI CHI SOFFRE DEI DISTURBI ALIMENTARI E STIPULA DI UN PROTOCOLLO D’INTESA CON LA REGIONE PUGLIA”: (Proposta n. 36)

5. ORDINE DEL GIORNO PRESENTATO DAL PARTITO DEMOCRATICO: “INTERVENTI A SUPPORTO CONDIZIONI DI LAVORO CICLOFATTORINI”; (Proposta n. 61)

6. ORDINE DEL GIORNO PRESENTATO DAL PARTITO DEMOCRATICO: “INIZIATIVE PER IL MIGLIORAMENTO DELL’ASSISTENZA ALLA SALUTE DEI BRINDISINI (REGISTRO TUMORI, ASSEMBLEA DELLA SALUTE, PTA, HOSPICE)”; (Proposta n. 63)

7. ORDINE DEL GIORNO PRESENTATO DAL CONSIGLIERE OGGIANO: “URGENTI SOLUZIONI PER LA VIABILITA’ DI VIA MATERDOMINI”; (Proposta n. 64)

8. MOZIONE PRESENTATA DAL MOVIMENTO 5 STELLE: “NOMINA DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO (DEC) PER GLI AFFIDAMENTI NEL SETTORE SERVIZI SOCIALI”; (Proposta n. 57)

9. MOZIONE PRESENTATA DAL CONSIGLIRE OGGIANO: “PROPOSTE PER LA RIAPERTURA DELLE ATTIVITA’ E DEI SETTORI MAGGIORMENTE COLPITI DALLA CRISI ECONOMICA A CAUSA DELLA PANDEMIA”; (Proposta n. 59)

10. MOZIONE PRESENTATA DAL CONSIGLIERE LO MARTIRE: “PARCO DELLE VITTIME DELLA PANDEMIA CORONAVIRUS”; (Proposta n.62)

11. APPROVAZIONE REGOLAMENTO DELLE ENTRATE COMUNALI; (Proposta n. 50)

12. REGOLAMENTO CANONE UNICO PATRIMONIALE- APPROVAZIONE; (Proposta n. 58)

13. PRESA D’ATTO DELLA DETERMINA AGER N. 503 DEL 31/12/2020 E DELLA ALLEGATA RELAZIONE RELATIVA ALLA PROCEDURA DI APPROVAZIONE DEL PEF PER L’ANNO 2020 PER IL COMUNE DI BRINDISI AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL’ART. 3 COMMA 4 DELLA DELIBERA N. 57/2020 – ARERA; (Proposta n. 39)

14. RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO – ART. 194, C.1°, LETT.A) DEL D.LGS. 167/2000 – RIVENIENTE DA SENTENZE E/O ATTI DI PRECETTO PER SENTENZE DEL G.D.P. DI BRINDISI A SEGUITO DI CONTENZIOSI INSTAURATI PER SANZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S. – E. 2.226,50==; (Proposta n. 31)

15. RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO – ART.194, C.1°, LETT.A)DEL D.LGS 167/2000 – RIVENIENTE DA SENTENZE DEL TRIBUNALE DI BRINDISI E ATTO DI PRECETTO PER SENTENZA DEL TRIBUNALE DI BRINDISI A SEGUITO DI CONTENZIOSI INSTAURATI PER SANZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S. – E. 1.727,25; (Proposta n. 40)

16. RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI, DI CUI ALLA LETTERA E) COMMA 1 DELL’ART 194 DEL D.LGS 267/2000. IMPORTO COMPLESSIVO € 3.660,00. CREDITORE HALLEY SUD-EST S.R.L., INCORPORATA PER FUSIONE IN HALLEY INFORMATICA SRL; (Proposta n. 41)

17. RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO, AI SENSI DELL’ART. 194 – COMMA 1 – LETT. A), DEL D. LGS. N. 267 DEL 18.08.2000, DERIVANTI DA SENTENZE. IMPORTO COMPLESSIVO EURO 56.920,60; (Proposta n. 8)

18. RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI, DI CUI ALLA LETTERA A) COMMA 1 DELL’ART 194 DEL D.LGS 267/2000. CREDITORE ENEL €. 692.874,38; (Proposta n. 164)

Aggiuntivo:

1. REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA PER L’OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO O PRIVATO AD USO PUBBLICO PER IL RISTORO ALL’APERTO – MODIFICA VALIDITA’ AUTORIZZAZIONI/RINNOVI CONCESSI; (Proposta n. 65)