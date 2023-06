Tariffe Tari invariate per un altro anno, nuovo regolamento dell’asilo nido, via libera a Pums, Peba e Documento strategico per il commercio. Approvata la riqualificazione dell’ex piazza Bissolati, il rifacimento del piazzale della stazione ferroviaria e della strada comunale Vavieddo

Fasano – Il nuovo regolamento sul funzionamento dell’asilo nido, il documento strategico del commercio, il Pums, il Peba, i lavori di riqualificazione dell’ex piazza Bissolati che sono in partenza, insieme a quelli del rifacimento dell’area antistante la stazione ferroviaria, le tariffe della Tari che restano invariate.

Il Consiglio comunale di oggi, martedì 27 giugno, costruisce il futuro della città in termini di opere pubbliche, mobilità, attività economiche, servizi alle famiglie.

Per quanto riguarda i lavori pubblici è stato approvato il progetto definitivo dei lavori di rifacimento dell’ex piazza Bissolati che sarà completamente riqualificata insieme al piazzale antistante la stazione ferroviaria per un intervento che cambierà completamente l’area rendendola funzionale e moderna e che interesserà anche la manutenzione di strada comunale Vavieddo.

Il Consiglio inoltre ha approvato il Pums, il piano urbano per la mobilita sostenibile: obiettivo è snellire il traffico veicolare nei luoghi di maggiore interesse e nel centro cittadino attraverso il potenziamento delle mobilità alternative e in particolare pedonalità, ciclabilità e incentivazione del trasporto pubblico locale oltre alla creazione di un sistema di parcheggi da realizzare.

Insieme al Pums è stato approvato anche il Peba, il piano per l’eliminazione delle barriere architettoniche che consentirà di avere una città a misura delle esigenze di tutti: disabili, anziani, donne in gravidanza, persone con ridotta mobilità e con difficoltà di movimento.

L’assise ha inoltre approvato il nuovo regolamento di funzionamento dell’asilo i cui criteri di accesso saranno sempre basati su trasparenza ed equità. Restano inoltre invariate anche per quest’anno le tariffe Tari.

È stato inoltre approvato il Dsc, il documento strategico del commercio che è una sorta di piano regolatore generale di tutto il comparto, condiviso con gli operatori e le associazioni di categoria. Il regolamento è uno strumento di pianificazione di tutto il settore che mette ordine in varie discipline del comparto produttivo della città, ad esempio le grandi e medie strutture di vendita, le attività di somministrazione di alimenti e bevande, tutta la disciplina del commercio su aree pubbliche e tanto altro.

«È stato un consiglio comunale impegnativo e importante con l’approvazione di provvedimenti che avranno determinanti ricadute sulla città e sulla vita dei cittadini in tutti i settori – sottolinea il sindaco Francesco Zaccaria –. Sono provvedimenti che ci ripagano del grande lavoro svolto in questi anni in termini di progettualità e danno ulteriore impulso alla pianificazione che è punto fondamentale per costruire città moderne e in grado di rispondere alle esigenze dei cittadini».

Ufficio Stampa Comune di Fasano