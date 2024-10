Il Comune di Fasano annunciare l’approvazione in Consiglio comunale della Variante Parziale al Piano Regolatore Territoriale (PRT) delle Aree di Sviluppo Industriale degli Agglomerati Periferici. Questo intervento rappresenta un passo significativo verso la promozione e il potenziamento dello sviluppo economico e industriale del territorio, con l’obiettivo di creare un ambiente favorevole per le imprese e generare nuove opportunità di lavoro.

La variante è il risultato di un processo di analisi e partecipazione attiva degli operatori del settore e della struttura tecnica, che hanno contribuito con le loro proposte e osservazioni a redigere il testo. Grazie a questo dialogo costruttivo, siamo riusciti a definire strategie e azioni che rispondono alle reali necessità della nostra comunità e del mercato.

«Dopo l’approvazione dell’NTA del Piano Regolatore Generale del Comune di Fasano – dice il sindaco Francesco Zaccaria -, e del Piano Casa, abbiamo approvato la variante al Piano Regolatore Territoriale della Zona ASI Nord, che agevolerà gli investimenti in quell’aera. La variante è frutto di un lavoro di ascolto e pianificazione con gli operatori economici della Zona Asi Nord che da anni vivevano le insensate limitazioni imposte dalle prescrizioni del piano regolatore Asi. Un lavoro durato anni, come accade quando si parla di varianti agli strumenti di pianificazione urbanistica, un lavoro svolto di concerto con l’ex consigliere di Amministrazione della Zona ASI Giacomo Rosati, a cui va il mio ricordo, oltre che alla struttura tecnica dell’ASI che fattivamente con noi ha seguito l’intera istruttoria che è durata circa tre anni. Un altro passo avanti per la città, sul sentiero che snellisce e agevola la burocrazia per le imprese, e i cittadini, così come con l’NTA e il Piano Casa».

Ufficio Stampa

Città di Fasano