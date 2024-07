Il Consiglio Provinciale di Brindisi, riunitosi oggi in via ordinaria in 2^ convocazione con 10 presenti, ha esaminato e approvato tutti gli argomenti iscritti all’ordine del giorno:

1. Approvazione verbale seduta di Consiglio Provinciale del 30 maggio 2024;

2. Approvazione Rendiconto della gestione esercizio finanziario anno 2023;

3. Salvaguardia degli equilibri di bilancio 2024 – Assestamento di bilancio 2024 (Art.193 e art.175 c.8 del Dlgs. 18 Agosto 2000 n.267”);

4. II variazione ordinaria al bilancio di previsione 2024-2026;

5. Piano delle valorizzazioni e delle alienazioni – triennio 2024 – 2026 – II Aggiornamento;

6. Presa d’atto ed approvazione definitiva Statuto “Istituto Tecnico Superiore per la Mobilità Sostenibile-settore Aerospazio Puglia – ITS Academy”-;

7. “Riconoscimento debiti fuori bilancio in relazione a Provvedimenti esecutivi, ai sensi dell’art. 194, comma 1, lett.a) del D.L.vo 267/2000”.