Il Consorzio ASI di Brindisi, da sempre attento al valore dello sport, della tradizione e della coesione sociale, ha creduto con convinzione nel Torneo dei Rioni, contribuendo concretamente alla sua organizzazione attraverso l’acquisto di un defibrillatore. Il dispositivo sarà consegnato alla squadra vincitrice e successivamente installato in città nell’ambito del progetto “Brindisi città cardio protetta”. L’iniziativa si colloca in continuità con l’azione di ASI Brindisi sul territorio, che ha già promosso l’installazione di un defibrillatore nella zona industriale e campagne di sensibilizzazione alla sicurezza nei luoghi di lavoro.

Un gesto che conferma l’impegno di ASI nel welfare territoriale e nella costruzione di un ecosistema urbano più sano, più sicuro e più attrattivo.

«Tradizione, partecipazione e identità collettiva sono elementi caratterizzanti di una città come Brindisi. E, in questo contesto, lo sport rappresenta una leva strategica non solo per l’inclusione sociale ma anche per la promozione territoriale.

L’attenzione al welfare è parte integrante della strategia ASI, che punta a fare della qualità della vita e della vivibilità urbana un fattore competitivo per attrarre investimenti, rafforzare il tessuto imprenditoriale locale e fidelizzare nuove generazioni di lavoratori e cittadini», dichiara l’Avv. Vittorio Rina, Presidente del Consorzio ASI Brindisi