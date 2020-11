Domenica 15 novembre su RAI 2 alle 9.15 e venerdì 20 novembre in replica alle 24,55 circa andrà in onda una nuova puntata di “O anche no”, il programma dedicato all’inclusione e alla solidarietà realizzato con RAI PER IL SOCIALE.

Durante la trasmissione la conduttrice, Paola Severini Melograni, parlerà del ristorante sociale XFood di San Vito dei Normanni e del cooking show realizzato nelle cucine dello stesso.

Un appuntamento imperdibile, dove cucina e inclusione sociale faranno da padrone.

La conduttrice si collegherà inoltre con il New Mexico per intervistare Tim Harris, un giovane con la sindrome di Down che ha fondato e gestito un ristorante di successo per poi diventare un importante “coach motivazionale”.

“O anche no” è scritto da Paola Severini Melograni e Maurizio Gianotti. La regia è di Davide Vavalà.