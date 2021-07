Il Direttore Marittimo della Puglia e della Basilicata Jonica, il Contrammiraglio Giuseppe MELI, ieri giovedì 29 luglio è stato in visita istituzionale presso la Capitaneria di Porto di Brindisi.

Accolto dal Comandante della Capitaneria di Brindisi, il C.V. (CP) Fabrizio Coke, iI Direttore Marittimo ha incontrato il personale radunato in assemblea, nel rispetto delle normative in materia di COVID-19, esprimendo apprezzamento per l’attività svolta, con passione e sacrificio, dagli uomini e le donne della Guardia Costiera che sono costantemente impegnati nell’adempimento dei tanti compiti istituzionali a tutela della salvaguardia della vita umana in mare e dell’ambiente.

In particolare, lo stesso Ammiraglio si è complimentato per l’intensa attività del personale militare nell’ambito dell’operazione “Mare Sicuro” tesa a garantire la sicurezza di bagnati e diportisti anche attraverso un’attenta e mirata attività preventiva di informazione al rispetto delle regole e dei comportamenti da tenersi sia in mare che sul litorale.

Al termine del saluto il Comandante Coke ha donato all’Ammiraglio Meli un’opera in vetro, raffigurante la storica sede della Capitaneria di Porto di Brindisi, dell’artista cittadina Maria Concetta Malorzo.

Il Direttore Marittimo nel corso della mattinata ha incontrato il Prefetto di Brindisi, Dott.ssa Carolina Bellantoni ed il Procuratore della Repubblica di Brindisi, Dott. Antonio De Donno, con i quali sono state affrontate le criticità connesse con le numerose ed eterogenee attività istituzionali che contraddistinguono il lavoro del personale del Corpo.