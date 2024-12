Si terrà nei giorni 10 e 11 dicembre, presso il Salone di Rappresentanza “M.M. Guadalupi” del Comune di Brindisi, a partire dalle ore 14.00, il corso di formazione su “Outfit e Comunicazione”, organizzato dal Distretto Urbano del Commercio “Brundisium”, in collaborazione

con Regione Puglia, Comune di Brindisi, Confesercenti e Confcommercio.

Il corso sarà tenuto dalla Style Coach & Boutique Angel, Elisa Marchiori, già consulente di immagine, professionista capace di valorizzare la sua cliente, osservandone il fisico nelle forme e nei colori, la ascolta, avendo cura di rispettarne gusti, carattere e necessità.

Si tratta della prima iniziativa di questa fattispecie per la tematica dell’outfit.

Tra gli argomenti trattati meritano particolare attenzione i settori “Abito e Comunicazione”, “Effetto Priming”, che consiste in una situazione di tipo stimolo sensoriale che influenza la percezione delle successive esposizioni allo stesso stimolo in futuro, “Dresscode”, “Guardaroba professionale” “Stile” e “Armocromia”.

Il corso è rivolto alle boutique e ai professionisti del settore moda e accessori. Aumentare le competenze in questo campo si tradurrà in un miglioramento dell’immagine personale e nell’aumento della fiducia da parte dei clienti, elementi chiave per il successo nel settore del commercio.

La frequenza al corso è completamente gratuita.

Per maggiori informazioni e iscrizioni contattare il CAT Confesercenti al n. di tel. 0831523190 oppure all’indirizzo email brindisi.cat@gmail.com.