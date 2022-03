I prossimi sabato 19 e domenica 20 marzo, la Delegazione di Brindisi del Fondo per l’Ambiente Italiano ha organizzato una serie di visite al cantiere di restauro della Torre Civica in Piazza Vittorio Emanuele a Cisternino. L’evento, patrocinato dal Comune di Cisternino, sarà gestito dai volontari della Delegazione provinciale del FAI, in collaborazione con la ditta esecutrice dei lavori, la IMER Service s.r.l. di Martina Franca, e con gli Apprendisti Ciceroni® del Liceo Punzi di Cisternino.

Le visite sono organizzate per turni dalle 9.00 alle 13.00 con prenotazione obbligatoria sul portale faiprenotazioni.fondoambiente.it con un contributo minimo di 5 euro per i non iscritti e libero per gli iscritti al FAI.