Il figlio di 6 anni beve varichina e la madre, sopraffatta da panico ed angoscia, si lancia nel vuoto dal balcone di casa.

E’ accaduto stamattina, intorno alle 8.00, in un appartamento di un condominio del centro di Francavilla Fontana.

La donna di 41 anni si è lanciata dal terzo piano dopo essersi accorta che il figlio aveva ingerito per errore un mix di varichina e acqua. Entrambi sono stati soccorsi dal personale del 118 e trasportati d’urgenza all’ospedale Perrino di Brindisi. Secondo quanto appreso non sarebbero in pericolo di vita.

Sul caso indagano i carabinieri della compagnia di Francavilla Fontana che stanno ricostruendo l’esatta dinamica dei fatti.