Venerdì 26 gennaio, alle 10.30, avrà luogo presso il Nuovo Teatro Verdi di Brindisi la cerimonia commemorativa del “Giorno della Memoria”, istituito in occasione della ricorrenza della liberazione del campo di concentramento di Auschwitz, per ricordare le vittime dell’Olocausto.

L’evento è organizzato dalla Prefettura con la collaborazione del Comune di Brindisi, dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia – Ambito territoriale della provincia di Brindisi e del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.

La cerimonia sarà impreziosita dal contributo di alcuni istituti scolastici che presenteranno dei lavori realizzati dai docenti e dagli studenti sul tema e dall’autorevole intervento del Dott. Marco De Paolis, Procuratore Generale Militare presso la Corte d’Appello di Roma. Il Dott. De Paolis ha diretto le indagini su oltre 500 procedimenti penali per eccidi di civili e militari italiani commessi dopo l’8 settembre 1943, ottenuto il rinvio a giudizio per 79 nazisti, facendo celebrare 17 processi contro i responsabili di 2601 omicidi che hanno portato, in primo grado, a 57 condanne all’ergastolo per i responsabili delle più gravi stragi compiute in Italia e all’estero durante la Seconda guerra mondiale.

Nel corso della cerimonia, il Prefetto Michela La Iacona consegnerà le medaglie d’Onore conferite dal Presidente della Repubblica alla memoria di 16 cittadini della provincia deportati ed internati nei lager nazisti e destinati al lavoro coatto per l’economia di guerra:

STEFANO ARDENGHI (CLASSE 1923) FRANCAVILLA FONTANA DONATO BONATESTA (CLASSE 1920) TORCHIAROLO TOMMASO CALABRESE (CLASSE 1915) TORCHIAROLO MARIO DE MASI (CLASSE 1923) TORCHIAROLO ANDREA FERRARI (CLASSE 1911) TORCHIAROLO ANTONIO MASTANTUONO (CLASSE 1924) CEGLIE MESSAPICA AUGUSTO MINNELLA (CLASSE 1922) TORCHIAROLO ARMANDO MONTAGNA (CLASSE 1915) TORCHIAROLO ANTONIO OSTUNI (CLASSE 1914) TORCHIAROLO GAETANO PANICO (CLASSE 1912) TORCHIAROLO FRANCESCO PELLEGRINO (CLASSE 1920) TORCHIAROLO ANTONIO RAPANA’ (CLASSE 1920) TORCHIAROLO ANTONIO RENNA (CLASSE 1921) TORCHIAROLO CROCEFISSO RUSSO (CLASSE 1913) TORCHIAROLO TEODORO SCARANO (CLASSE 1919) BRINDISI VINCENZO TAFURO (CLASSE 1922) TORCHIAROLO

All’evento parteciperanno le Autorità provinciali e Rappresentanti delle Istituzioni.