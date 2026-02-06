Dal 10 all’12 aprile, il grande padel torna protagonista a Mesagne con il Go Padel Tour, che farà tappa al Padel Park Mesagne per uno degli appuntamenti più attesi della stagione.

Non si tratta di un torneo qualsiasi: il Go Padel Tour è tra i più grandi tornei di padel amatoriale d’Italia, un format capace di coinvolgere centinaia di atleti, appassionati e curiosi, trasformando ogni tappa in un vero evento sportivo e sociale.

L’entusiasmo intorno alla tappa di Mesagne è stato immediato e tangibile. Le iscrizioni, aperte il 5 febbraio, hanno registrato numeri impressionanti: in sole 12 ore si sono già iscritte 25 coppie, un dato che conferma il crescente interesse verso il circuito e l’altissimo livello di attesa da parte della community padelistica. Già numerose le prenotazioni di voli da ogni parte d’Italia e gli hotel che iniziano a ricevere prenotazioni: per tre giorni Mesagne si prepara ad accogliere una straordinaria comunità di sportivi.

Il successo del padel nella nostra terra è inoltre alimentato da un entusiasmo crescente e strutturato, che ha portato il territorio a raggiungere traguardi di assoluto rilievo nazionale. Ne è l’esempio il Bellaria Brindisi, protagonista in Serie A femminile ed unica squadra del Sud Italia a calcare i più importanti campi d’Italia, certificando la maturità sportiva del movimento locale.

A sottolineare il clima che si respira attorno all’evento è anche l’entusiasmo di Alessandro Sportelli, presidente del Go Padel Tour, e di tutto lo staff organizzativo Federico, Roberto e Michele che registrano con orgoglio il grande calore e l’affezione che circondano il torneo. Un’accoglienza che promette sorprese bellissime e sorrisi indimenticabili, nel pieno spirito Go Padel Tour.

Un successo che nasce dalla formula vincente del Go Padel Tour: competizione accessibile, atmosfera coinvolgente, organizzazione curata e una forte identità capace di valorizzare sia lo sport sia il territorio che lo ospita. Il Padel Park Mesagne è pronto ad accogliere tre giorni di grande padel, con campi animati, pubblico presente e un clima di sana competizione che è ormai il marchio di fabbrica del Tour.

Aprile si avvicina e l’attesa cresce: Mesagne è pronta a diventare, per tre giorni, uno dei cuori pulsanti del padel amatoriale italiano. Chi vuole esserci farebbe bene a muoversi in fretta: i numeri parlano chiaro, il Go Padel Tour è già un successo annunciato.