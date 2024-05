Come ogni anno, il Progetto Policoro e l’Ufficio di Pastorale Sociale dell’Arcidiocesi di Brindisi-Ostuni intendono celebrare la Festa dei Lavoratori con un pomeriggio di informazione, preghiera e riflessione, dal titolo “Il lavoro per la partecipazione e la democrazia”

presso Piazza Mercato a Brindisi, il 7 Maggio prossimo a partire dalle ore 17.30

L’incontro, che sarà presieduto dal nostro Arcivescovo S. E. Rev.ma Mons. Giovanni Intini, si inscrive all’interno del percorso voluto dalla Conferenza Episcopale Pugliese in preparazione alla 50a Settimana Sociale dei Cattolici in Italia (3-7 luglio 2024), e vedrà impegnati i delegati delle Diocesi della Metropolia di Lecce.

Interverranno:

• S.E. Rev. ma Mons. Giuseppe Mengoli, Vescovo di San Severo e Delegato per la Pastorale Sociale della Conferenza Episcopale Pugliese;

• S.E. Rev.ma Mons. Luigi Renna, Arcivescovo metropolita di Catania, Presidente della Commissione Episcopale per i Problemi sociali e il Lavoro della CEI;

• Cav. del Lavoro Stefania Brancaccio, vicepresidente Coelmo spa e Segretaria Nazionale UCID (Unione Cristiana Imprenditori Dirigenti).

A moderare la discussione il giornalista Mimmo Consales, mentre l’animazione è affidata all’Associazione brindisina RuahArt Artistic Worship.

Il luogo scelto è la Piazza Mercato di Brindisi, storico cuore pulsante della vita cittadina, che unisce le tre tematiche al centro della riflessione.

L’ingresso è libero e aperto a tutti.

CONTATTI

Progetto Policoro Arcidiocesi Brindisi-Ostuni

Via G. Tarantini, 37 – 72100 Brindisi

e-mail: diocesi.brindisi@progettopolicoro.it

Facebook: @propobrost

Instagram: @progettopolicoro_br

Sito web: https://www.progettopolicoro.it/